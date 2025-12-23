Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, которые окажутся «крайне неблагоприятными» для Киева. Такую оценку дал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер. Экспертные прогнозы о будущем и окончании украинского конфликта — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Деттмер связывает этот сценарий с тем, что страны Евросоюза не пришли к согласию по вопросу предоставления Украине так называемого «репарационного кредита». По мнению журналиста, отсутствие такого решения лишает Киев стабильных финансовых гарантий на ближайшие годы. Кроме того, Деттмер считает, что общий заем европейских государств в размере 90 млрд евро не сможет полностью покрыть все нужды Украины. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что замедление в заключении мирного соглашения для киевского режима означает потерю территорий, влияния и людей.

«Чем дольше они тянут заключение мирного соглашения, тем больше будут их потери. Вероятность заключения мирного соглашения и окончания конфликта в 2026 году высока, потому что конфликт тянется уже очень давно», — считает эксперт.

Однако специалист подчеркнул, что вероятность не равна 100%, поскольку первопричины конфликта до сих пор не решены.

«На сегодняшний день те противоречия, которые лежали в основе конфликта, не разрешены. Более того, европейцы в отличие от американцев всячески показывают, что они не хотят нас слышать или делают вид, что они нас не слышат и не понимают нашу точку зрения, выставляя нашу страну исключительно агрессором», — выразил мнение политолог.

Специалист напомнил, что СВО на Украине началась из-за несоблюдения интересов РФ.

«На сегодняшний день система еще не пришла в равновесие. Мы видим, что европейцы и их прокси в виде киевского режима нас абсолютно не слышат, но нас хотя бы частично слышат американцы. А в современном мире они решают гораздо больше, чем Европа», — заверил эксперт.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

По мнению политолога, завершение конфликта возможно, однако оно не случится молниеносно, поскольку до этого киевскому режиму придется свыкнуться с позицией проигравшей стороны.

«Уступить очень серьезно придется Европе и Украине, потому что мы уступить физически не можем», — заключил Аграновский.

В свою очередь политолог Георгий Федоров заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что завершение конфликта зависит не только от Украины и Европы, но и от США.

«Тут не надо спрашивать Киев, потому что президент Украины Владимир Зеленский — зависимый абсолютно человек от внешнего управления. Конфликт мог завершиться еще и в Стамбуле, если бы не вмешалась Великобритания и Европейский союз, которые фактически благословили киевский режим на дальнейшее противостояние», — сказал он.

Политолог также подчеркнул, что Россия, напротив, делает шаги для завершения конфликта.

«Российская Федерация хочет завершения этого конфликта и делает все для того, чтобы сейчас завершить конфликт практически на любых условиях», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, что НАТО ускоренно готовится к военному столкновению с Россией.