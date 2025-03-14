Свое жилье станет недоступным: Центробанк вводит ограничения на выдачу ипотеки с 1 апреля — кого они коснутся

С 1 апреля Банк России вводит ограничения — макропруденциальные лимиты (МПЛ) — на взятие ипотеки. На фоне ужесточения условий ипотечного кредитования может сократиться спрос на новое жилье максимум на 5-7%, в данном диапазоне стоит ожидать небольшого снижения цен. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Кто не сможет взять ипотеку

Вводимые меры, в первую очередь, коснутся спорных заемщиков, считает эксперт. Центробанк устанавливает минимальный уровень первоначального взноса по ипотеке в 20%. Кроме того, долговая нагрузка заемщика в связи с новым ипотечным кредитом не должна будет превышать 80% дохода. Литвиненко отметила, что банки уже сейчас соблюдают схожие условия, так как опасаются выдавать кредиты несостоятельным заемщикам на фоне слишком высокой ключевой ставки.

«Периодически ЦБ вводит такие ограничения, это нормальная ситуация. Такими инструментами Центробанк регулирует рынок недвижимости, рынок жилья и рынок ипотечных кредитов. Эту связку ЦБ держит под постоянным контролем в связи с высокой ставкой рефинансирования, чтобы нивелировать количество банкротств застройщиков и количество несостоятельных заемщиков, чтобы граждане не потеряли свое жилье из-за серии банкротств», — объяснила экономист.

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Цены могут пойти вниз

Введение лимитов может повлиять на снижение спроса на ипотеку, но незначительно — максимум на 5-7%. По словам экономиста, 84% рынка ипотечного кредитования составляет льготная ипотека, при этом в банках часто быстро заканчиваются лимиты по семейной ипотеке. Оставшиеся 16% заемщиков, не подходящих под льготные условия кредитования, вряд ли повлияют на сильное изменение спроса, добавила эксперт. В диапазоне сокращения спроса на 5-7% возможно небольшое снижение цен на квартиры, считает Литвиненко.

Противоположная ситуация складывается на рынке аренды жилья. На фоне введения лимитов на ипотеку в мегаполисах (в первую очередь, в Москве) возможно повышение стоимости аренды. Литвиненко спрогнозировала вероятный рост в апреле.

«На фоне этой новости арендодатели могут повысить стоимость аренды жилья примерно на 10-12%. Но потом, я думаю, рынок отыграет это», — заключила экономист.

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