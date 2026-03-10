Таинство за колючей проволокой: в сахалинском СИЗО прошел обряд крещения

В следственном изоляторе № 1 на Сахалине прошло необычное религиозное мероприятие. Помощник начальника СИЗО по организации работы с верующими, протоиерей Алексей, провел обряд крещения для несовершеннолетнего, содержащегося под стражей. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Таинство крещения, по словам священнослужителя, символизирует для подростка очищение от грехов и начало нового жизненного этапа. Перед обрядом отец Алексей провел с юношей беседу, объяснив значение и важность этого шага. Для подростка, как отметил священник, крещение стало отправной точкой на пути к исправлению и возможностью обрести духовную опору.

После завершения таинства юного верующего поздравили, дали ему духовные наставления и советы. В УФСИН подчеркнули, что отец Алексей ведет системную работу с несовершеннолетними, многие из которых лишены поддержки родных и близких. Именно от священника они зачастую впервые узнают об основах православия и духовных ценностях.