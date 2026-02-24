Тайна храма Солнца раскрыта? Греческий текст на колонне в Сирии перевернул представления историков

Ученые приблизились к разгадке тайны, которая волновала археологов и историков почти столетие: где именно находился легендарный Храм Солнца в сирийском городе Эмеса (современный Хомс)? Ключом к разгадке стала древняя греческая надпись, обнаруженная у основания колонны внутри Большой мечети ан-Нури.

Находка была сделана еще в 2016 году во время реставрационных работ, но только сейчас ее тщательно изучили. Надпись высечена на гранитной плите размером около метра, которая служит базой одной из колонн мечети. Исследованием занялся профессор археологии и истории Университета Шарджи Маамун Салех Абдулкарим, а предварительный перевод с греческого сделал историк Абдулхади Аль-Наджар.

Содержание текста поразило специалистов. Это не сухой строительный или посвятительный документ, а настоящая эпическая поэма, воспевающая воина-правителя.

Текст описывает правителя, который парит в небе, сокрушает врагов и атакует с силой. Он также упоминает превращение в тигра и говорит о холме, который исследователи связывают с цитаделью Хомса. В другой части надписи царя сравнивают с ветром, бурей и леопардом, подчеркивая его непобедимость и божественную власть.

Интересно, что в греческом тексте обнаружились грамматические погрешности, что было обычным явлением для римской Сирии, где основным разговорным языком оставался арамейский. Это лишний раз подтверждает его местное происхождение и глубокую древность.

Профессор Абдулкарим считает, что находка — важнейшее доказательство того, что на месте Большой мечети Хомса последовательно сменяли друг друга языческое святилище, христианская церковь и, наконец, мусульманский храм. Постепенная религиозная трансформация Эмесы, когда новые верования не уничтожали старые святыни, а переосмысляли их, теперь подтверждается археологически. Историки также напоминают, что именно из этого храма вышел верховный жрец, ставший впоследствии римским императором Элагабалом. Сама мечеть ан-Нури, построенная в XII веке, всегда отличалась уникальной архитектурой, что и заставляло ученых подозревать на этом месте более древние постройки.