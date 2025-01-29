Тайна раскрыта: спал ли Натан с Лерчек и Бьянкой на проекте «Звезды в джунглях»
Фото: [vk.com/Натан Миров]
Прошлый 2024 год стал для репера Натана насыщенным на скандалы и чрезмерное внимание к артисту, который попал под волну хейта из-за романа с блогером Лерчек и поцелуя с певицей Бьянкой на шоу «Звезды в джунглях». Несмотря на свое поведение в рамках проекта, репер ни раз заявил, что будет пытаться спасти свою семью. И хотя разборги приутихли, телезвезда, экс-участница шоу «Звезды в Африке» Алена Водонаева, заявила СМИ, что у Натана все же была интимная связь с девушками, хоть он это и отрицает. Об этом ей сообщили личные источники.
Действительно ли репер лукавит, а участницы проекта Лерчек и Бьянка не хотят раскрывать правду, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Элиана Астратова.
«Первая выпавшая карта — влюбленные. Она символизирует не только романтические увлечения, но и глубокую эмоциональную связь. Здесь можно увидеть выбор между желаниями и обязанностями, намек на сильное, но возможно, скрытое притяжение», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Вторая карта — Луна. Этот аркан, продолжила эзотерик, намекает на иллюзии и неясности. То есть — реальность может быть далека от воспринимаемого.
«Третья карта — Девятка чаш. Правильный знак счастья и удовлетворения. Это говорит о том, что такие связи действительно могли иметь место, и, возможно, принесли участникам проекта нечто большее, чем просто физическое влечение», — заключила Астратова.
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