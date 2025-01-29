Тайна раскрыта: спал ли Натан с Лерчек и Бьянкой на проекте «Звезды в джунглях»

Прошлый 2024 год стал для репера Натана насыщенным на скандалы и чрезмерное внимание к артисту, который попал под волну хейта из-за романа с блогером Лерчек и поцелуя с певицей Бьянкой на шоу «Звезды в джунглях». Несмотря на свое поведение в рамках проекта, репер ни раз заявил, что будет пытаться спасти свою семью. И хотя разборги приутихли, телезвезда, экс-участница шоу «Звезды в Африке» Алена Водонаева, заявила СМИ, что у Натана все же была интимная связь с девушками, хоть он это и отрицает. Об этом ей сообщили личные источники.