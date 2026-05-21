«Тайный убийца Windows»: эксперт Microsoft объяснил, почему автозапуск и фоновые процессы крадут скорость

Редактор издания How-To Geek Рич Хайн, называющий себя экспертом в области операционных систем Microsoft, раскрыл одну из главных скрытых причин замедления компьютеров под управлением Windows. По его словам, чаще всего система начинает тормозить из-за функции автозапуска и множества фоновых процессов.

Хайн заявил, что каждый пользователь обязан зайти в настройки и проверить, какие программы запускаются при включении компьютера. Зачастую в этом списке оказываются совершенно бесполезные приложения, которые незаметно расходуют ресурсы, скачивают обновления и всячески замедляют работу устройства. Раздел с автозапуском, по его словам, легко найти в настройках приложений ОС.

Кроме того, специалист не позволяет лишним программам оставлять фоновые процессы. Он рекомендовал периодически открывать «Диспетчер задач» и вручную снимать процессы тех приложений, которые не нужны в конкретный момент. При этом Хайн предостерег от отключения неизвестных процессов, чтобы не повредить работу операционной системы.