Телевизоры Philips 2026 года будут работать на Titan OS

Начиная с 2026 года, все новые модели Philips будут работать именно на этой платформе. К ней присоединится и бренд JVC, который также будет использовать Titan OS в части своих телевизоров.

Titan OS — это европейская операционная система на базе Linux. Ее главное преимущество для производителя — возможность участвовать в разработке, контролировать внешний вид и функциональность интерфейса. Для пользователя это означает, что устройства будут получать обновления безопасности до десяти лет. Система освобождает память телевизора, так как не перегружена ненужным софтом.

Платформа поддерживает большинство популярных потоковых сервисов, включая Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Max и Prime Video. Весной 2026 года ожидается появление Apple TV, а в планах также интеграция Spotify и SkyShowtime. Titan OS совместима с Apple TV Play 2, Google Assistant, Alexa и Control 4. Однако система не поддерживает Google Cast и Gemini.

Аналитики отмечают, что переход на собственную платформу позволяет производителю контролировать экосистему и не зависеть от решений Google. В то же время эксперты надеются, что это не приведет к увеличению рекламы и чрезмерному отслеживанию пользователей.

Philips и JVC не первые, кто отказывается от Android TV или Google TV. Ранее Samsung и LG разработали собственные системы Tizen и WebOS, которые сегодня успешно конкурируют с платформами от Google. Titan OS должна стать европейским ответом в этой гонке.

