Теплая, но дождливая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в пасхальные выходные

Погода в праздничные выходные 19 и 20 апреля порадует жителей Москвы и Московской области теплом до +24 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Согласно прогнозу, в субботу ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами гроза, а днем снова дождь.

«Температура в столице ночью +11…+13, днем +21…+23 градуса. По области ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В день Пасхи, 20 апреля, также ожидается переменная облачность, но без осадков.

«Температура в Москве ночью +11…+14, днем +22…+24 градуса. В Подмосковье ночью +8…+13, днем +19…+24 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.

В первый день новой рабочей недели, 21 апреля, все еще сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночное время температура воздуха ожидается +8…+13 градусов, днем +19…+24. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

Ранее протоиерей рассказал, что можно освятить в храме на Пасху.