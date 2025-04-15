Не только куличи и яйца: протоиерей рассказал, что можно освятить в храме на Пасху

С приближением Пасхи многие православные верующие готовятся к посещению храмов для того, чтобы освятить куличи и яйца к празднику. В христианстве также принято освящать веточки вербы, чтобы ставить их дома в вазу. Что еще можно освятить в церкви перед Пасхой и почему это должен сделать каждый верующий, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.