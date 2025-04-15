Не только куличи и яйца: протоиерей рассказал, что можно освятить в храме на Пасху
Протоиерей Харитонов рассказал, какие продукты освещают на Пасху
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С приближением Пасхи многие православные верующие готовятся к посещению храмов для того, чтобы освятить куличи и яйца к празднику. В христианстве также принято освящать веточки вербы, чтобы ставить их дома в вазу. Что еще можно освятить в церкви перед Пасхой и почему это должен сделать каждый верующий, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.
По словам священнослужителя, освящают в основном куличи, яйца и творожную пасху.
«И кулич, и пасха символизируют собой, своим внешним видом, Гроб Господень, где произошло Воскресение Христово. Православные христиане их используют для разговения, но можно освятить и другие снеди, которыми вы будете разговляться», — пояснил отец Константин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Разговение, продолжил священнослужитель, это вкушение после Пасхальной литургии в первую очередь освященных кулича, творожной пасхи или яиц.
«Традиционно яйца освящают и дарят другим в знак веры в Воскресшего Христа и в знак любви к ближнему», — заключил протоиерей.
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