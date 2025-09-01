Теплая осенняя погода ожидается в Москве и Подмосковье: прогноз на неделю со 2 по 5 сентября

Теплая осенняя погода без осадков ожидается в Москве и Московской области на неделе со 2 по 5 сентября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По прогнозу эксперта, во вторник ожидается переменная облачность и без осадков.

«Температура ночью в Москве +13...+15, днем +17...+19 градусов. По области ночью +10...+15 градусов, днем +16...+21. Ветер северо-западный и северный, 6-11 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду также переменная облачность и без осадков. Температура ночью в столице +11…+13 градусов.

«Днем +19... +21. В Подмосковье ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22. Ветер северный 4-9 метров в секунду», — добавил эксперт.

В четверг, 4 сентября, сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается.

«Температура в Москве ночью +10…+12, днем +20…+22 градуса. В Подмосковье ночью +7…+12, днем +18…+23 градуса. Ветер северный, 3-8 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В пятницу переменная облачность, в Москве без осадков, по западу области ожидается дождь. Температура ночью +6...+11, днем температура +19…+24. Ветер северный, 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление ожидается выше нормы. Во вторник — 744 мм ртутного столба, в среду и четверг — 748 и 751 мм ртутного столба. В пятницу давление поднимется еще выше — до 752 мм ртутного столба.

Повышенное атмосферное давление может сказаться на здоровье, особенно для гипертоников, лиц с метаболическими нарушениями и тех, кто перенес инсульт или инфаркт. Резкие изменения давления могут спровоцировать обострение хронических болезней и ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Фактически, колебания атмосферного давления становятся значимым фактором, влияющим на состояние здоровья определенных групп населения, вызывая у них дискомфорт и обострение существующих заболеваний.

