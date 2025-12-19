«Тепленькие» после развода: Пинчук и Галустян сблизились в шоу «Звезды в джунглях» — есть ли шанс у этой пары

Участница шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон» Екатерина Шкуро рассказала о закулисье проекта и намекнула на флирт между ведущим Михаилом Галустяном и участницей Ириной Пинчук. Подробнее об этом и о шансах пары на успешные отношения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Неудачные браки

По словам Шкуро, Галустян проявлял симпатию к Пинчук, делал ей комплименты и кокетничал с ней во время церемонии голосования. Екатерина отметила, что они с Пинчук сблизились на проекте и поддерживали друг друга. Она также подчеркнула, что как Галустян, так и Пинчук были свободны на момент съемок. Пинчук недавно развелась с мужем Араем Чобаняном, а Галустян в апреле объявил о разводе с женой Викторией.

Ранее поклонники Галустяна предполагали, что его развод связан с его отношениями с визажисткой Миленой Шевченко, однако девушка опровергла эти слухи. В настоящее время Галустян и Пинчук не комментировали предположения о своих отношениях.

«Тепленькие» после развода

Психолог Марианна Абравитова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что шанс у этой пары есть. Зрители увидели взаимную симпатию двух людей друг к другу, которую абсолютно точно можно развить в более яркие чувства: влюбленность или любовь.

«Мы должны понимать, что Пинчук уже имеет опыт проживания с мужчиной такой же национальности, как и Галустян. Более того, у нее даже дети от этого мужчины. То есть она понимает специфику таких мужчин, ментальность. Поэтому у нее есть такие бонусы перед другими девушками в глаза Галустяна», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но есть один тонкий момент, продолжила психолог. Люди, прошедшую такую школу, как «Дом-2», живя на виду у всех достаточно долгое время, не могут по жизни сбросить тень, которую на них накладывает проект.

«И очень редко у кого получается нормальная личная жизнь, такая естественная и классическая. Они уже не умеют и не могут так жить. Я бы сказала, механизм поломан. Поэтому да, гипотетически возможно, такой шанс есть, что все сложится и все будет прекрасно. Но все же это надо учитывать Галустяну, если он хочет рассматривать Пинчук как свою девушку или даже претендентку на то, чтобы стать его женой», — подчеркнула Абравитова.

Кроме того, свободные люди, по словам психолога, вышедшие из брака — они «тепленькие», быстрее и легче вступают в новые отношения, тем более серьезные. Оба они оказались на проекте после развода.

«Так что именно такие "тепленькие", готовые стартануть в новые отношения. Потому что люди, которые долго находятся одни, долго без партнера, они более вязкие в этом плане. Крайне сложно их сподвигнуть на то, чтобы войти в отношения, потому что формируется уже иной взгляд на партнерство и вообще на жизнь. Так что вполне возможно, что такая пара бы сложилась», — заключила психолог.

