Тихая подписка на обучение ИИ: почему в Gmail нужно срочно проверить две галочки в настройках

Специалисты по информационной безопасности бьют тревогу из-за новой практики Google. По данным экспертов, с октября 2025 года компания по умолчанию включила для всех пользователей Gmail функцию, позволяющую анализировать содержимое электронных писем и вложений для обучения своих искусственных интеллектов, включая модель Gemini. Это означает, что личная и деловая переписка миллионов людей может использоваться без их прямого согласия.

Инженер Дэйв Джонс заявил, что для полного запрета такого сканирования пользователям необходимо вручную отключить две ключевые настройки. По его словам, активация происходит автоматически, а интерфейс настроек не дает четкого понимания о включенном сборе данных для ИИ.

Процесс отключения выглядит следующим образом:

· На компьютере: в настройках Gmail во вкладке «Интеллектуальные функции» нужно снять галочку с пункта «Включить интеллектуальные функции в Gmail, Chat и Meet», а затем в разделе «Управление настройками интеллектуальных функций рабочего пространства» отказаться от разрешений на использование данных. · В мобильном приложении: необходимо зайти в «Настройки», выбрать учетную запись, перейти в «Конфиденциальность данных» и отключить «Интеллектуальные функции и персонализация», после чего аналогично изменить настройки Google Workspace.

Однако у этого шага есть и обратная сторона. Отключение интеллектуальных функций полностью лишает почтовый ящик автоматической сортировки писем по вкладкам (Соцсети, Обновления, Реклама), и вся корреспонденция начнет поступать единым потоком во «Входящие». Также перестанут работать автозаполнение, проверка орфографии и автоматическое добавление событий в календарь.

Google официально заявляет, что использует данные для улучшения сервисов и не применяет контент Gmail для непосредственного обучения Gemini. Тем не менее, политика конфиденциальности компании допускает анализ информации для «разработки новых продуктов». Критики также отмечают, что даже если один из участников переписки отключил сканирование, его сообщения все равно могут быть проанализированы через аккаунт собеседника, оставившего настройки по умолчанию.

Ранее сообщалось, что Google выпустила критический патч, закрывающий опасную уязвимость в Android.