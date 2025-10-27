Польза за копейки: какие детокс-напитки спасут от дорогостоящего лечения

Уже много лет популярность детокс-программ и напитков для чистки организма, которые способствуют похудению, избавлению от аллергии или просто выводу токсинов из организма, остается на высоте. Некоторые из них стоят достаточно дорого, а некоторые можно приготовить дома самостоятельно. От каких проблем могут избавить простые домашние напитки, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко

По словам эксперта, если говорить о безопасных и недорогих детокс-напитках, то, с медицинской точки зрения, правильнее называть их гидратационными или витаминными.

«Они поддерживают обмен веществ, но не очищают организм от токсинов в буквальном смысле. Они полезны как дополнение к рациону — в жару, при усталости или после болезни. Первый вариант — вода с лимоном и мятой (стакан воды, один ломтик лимона, несколько листиков свежей мяты). Такой напиток восполняет жидкость, стимулирует пищеварение, содержит немного витамина С и эфирных масел. Однако его нельзя пить натощак при гастрите или повышенной кислотности», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Следующий вариант — литр воды, половина огурца, несколько долек зеленого яблока. Такой напиток обладает легким мочегонным эффектом, помогает при отеках, поддерживает водно-солевой баланс.

«Далее — ягодный настой из горсти замороженных ягод (черная смородина, клюква, малина), который нужно залить теплой водой и настоять 10-15 минут. Это источник антиоксидантов и витаминов, который укрепляет сосуды и иммунитет», — добавил терапевт.

Еще один хороший вариант — теплая вода с имбирем и медом, продолжил эксперт.

«Нужно взять небольшой кусочек свежего имбиря, чайную ложку меда на стакан теплой воды. Чем это полезно? Легкий противовоспалительный и тонизирующий эффект, особенно в сезон простуд. Но ожидать, что они избавят от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых или других тяжелых заболеваний, неправильно и потенциально опасно. Некоторые "очищающий" диеты и травы, напротив, могут вызывать обезвоживание, нарушение электролитного баланса и перегрузку печени», — подчеркнул врач.

Настоящая профилактика серьезных болезней — сбалансированное питание, достаточное питье, физическая активность, вакцинация и регулярные медицинские осмотры, заключил Еременко.

