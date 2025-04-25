Тяжелый период: как живут покинувшие Россию братья Меладзе

Заметно похудевший композитор Константин Меладзе опубликовал фотографию со своим братом Валерием, сделанную в лондонском концертном зале Royal Albert Hall, где накануне выступал певец. Звездные братья давно покинули Россию, как сложилась их жизнь за границей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Трудный период

Поклонники заметили, что Константин Меладзе выглядит заметно похудевшим на последнем фото. По словам фанатов, потеря веса композитора может быть связана с депрессией, возникшей на фоне развода с певицей Верой Брежневой после восьми лет брака. Причиной расставания мог стать новый роман продюсера с другой участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

Однако существует мнение, что бывших супругов рассорила политика, — Брежнева требовала открытой поддержки Украины от мужа, но тот не стал высказываться громко, испугавшись за проекты в России. При этом после начала СВО в феврале 2022 года Меладзе старший уехал за границу, не приехав в Москву даже в первую годовщину смерти отца.

Фото: [ соцсети ]

В эмиграции Константин Меладзе закрыл ИП в России, но при этом продолжает зарабатывать деньги в стране. Телеграм-канал SHOT сообщал, что компания ООО «Меладзе Мьюзик» показала стремительный рост прибыли, которая по итогам 2024 года составила 85,3 млн рублей, что в почти в пять раз больше показателей 2023 года.

Антивоенные высказывания

Певец Валерий Меладзе тоже покинул Россию после начала СВО, в феврале 2022 года он опубликовал антивоенный пост в соцсетях вместе с другими отечественными звездами, которые после также уехали из страны. Последние годы музыкант проживает в Испании вместе с женой — певицей Альбиной Джанабаевой — и детьми.

Фото: [ соцсети ]

В 2023 году после выступления в Дубае Валерий Меладзе попал в скандал, он продолжил украинский лозунг за одним из зрителей — видео этого момента ушло в сеть. Это спровоцировало отмену концертов певца в Новосибирске, Барнауле, Кемерово и других российских городах по требованию общественников.

В начале 2025 года артист тайно вернулся в Россию. По данным телеграм-канала SHOT, он трижды попал на камеры при превышении скорости в ходе своего короткого визита. В Москве Валерий Меладзе остановился в собственном особняке в закрытом ЖК «Миллениум-парк» стоимостью порядка 350 млн рублей. В России певец встречался с мамой и посещал могилу отца Шоты Меладзе на Митинском кладбище, который умер в 2024 году из-за осложнений после коронавируса.

Возвращаться в Россию братья Меладзе, как видимо, не планируют. Валерий зарабатывает, гастролируя по Европе, США и некоторым странам СНГ, а Константин, как полагают поклонники, находится в депрессии на фоне тяжелого жизненного периода.

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