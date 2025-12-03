Только бизнес, ничего про Украину: выяснилось, как США и Россия смогут договориться о завершении СВО

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что ключевым вопросом на текущих переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине остается часть территории Донецкой Народной Республики, которая пока находится под контролем Киева. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, какими могут быть варианты сделки.

По словам Рубио, во время консультаций с Украиной США пытались выяснить, «на что украинская сторона готова пойти и что может обеспечить ей будущие гарантии безопасности». Он отметил, что Вашингтону удалось добиться «определенного прогресса», однако детали этого прогресса раскрывать не стал. Политолог Маркелов подчеркнул, что характер сделок с западным миром может быть разный.

«Возможно возвращение остатков ДНР, Запорожской и Херсонской областей в обмен, например, на какие-то финансовые или сырьевые обязательства России. Мы на это готовы. Условно говоря, мы забираем остатки донецкой территории и проторгуем их на 10-20% от пакета арктических проектов с США, Европой или коллективного договора. Россия готова будет пойти на следующее: территория в обмен на серьезные экономические и инфраструктурные проекты. Обменов территорий не будет при этом», — пояснил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не планирует давить на президента РФ Владимира Путина.

«Трамп понял, что это невозможно. С Путиным можно разговаривать только в режиме сделок. Сейчас максимальное давление началось на президента Украины Владимира Зеленского и на его ближний круг. На текущий момент идет разрушение политической конструкции Украины, потому что именно она и ее принципы — главное препятствие к тому, чтобы Трамп почувствовал себя миротворцем», — выразил мнение политолог.

По его мнению, американского лидера абсолютно не волнует судьба украинского государства.

«Ему плевать на Украину и на остатки донецкой территории, потому что он не понимает, как это продавать американцам и миру. Трамп миротворец чего, остатков донецкой территории? Это так не работает. Трампу нужно продавать что-то грандиозное. Арктику можно продавать, глобальные договоренности с Китаем можно продавать, но не это», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что Россия и США пытались найти точки соприкосновения в рамках вчерашних переговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Владимиром Путиным.

«Пока дипломаты не нужны, пока летают родственники и доверенные лица по гольфу. Уиткофф и Кушнер прилетели, потому что к ним есть доверие. Не полетел Рубио, потому что ему не доверяют этот вопрос на данном этапе, после он появится, как и международные и государственные комиссии. Сейчас разговор идет с теми, кому немного можно доверять. Если США захочет доказать полное доверие в отношении РФ, то они будут ломать Украину», — заключил Маркелов.

