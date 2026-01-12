Только не в этот день: названы лучшие и худшие даты для уборки елки после Нового года

Новогодние праздники подошли к концу, значит, самое время задуматься над уборкой елки. Когда это лучше сделать, чтобы привлечь удачу, любовь и богатство в наступившем году, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Лучшие даты

Чтобы привлечь удачу и успех, елку стоит убирать 15 января, в таком случае год пройдет спокойно и без лишних препятствий. Шестерка, образующаяся из суммы цифр даты (1+5=6), символизирует гармонию и поддержку судьбы, отметила Королева.

Деньги и финансовый рост придут, если убрать елку 17 января (1+7=8). Восьмерка в нумерологии означает власть, ресурсы, доход и карьеру. Чтобы богатство точно пришло, следует убирать елку днем и мысленно поблагодарить год за деньги, которые уже есть.

Больше внимания, оживления чувств и новых эмоций в личной жизни принесет уборка елки 12 января. Тем, кто мечтает найти свою любовь, укрепить текущие отношения или рассчитывает на предложение от партнера, лучше всего заняться уборкой новогодних украшений 20 января, подчеркнула нумеролог.

Худшая дата

Не рекомендуется убирать елку 13 января. Это число трансформации и резких поворотов, пояснила эзотерик. Дата считается нестабильной для прощания с праздничной энергией.

Чтобы 2026-й прошел удачно, нумеролог посоветовала поблагодарить прошедший год во время уборки елки. Лучше будет представить, что вместе с елкой из дома уходит все старое, а не удача. Кроме того, можно произнести вслух или про себя свои желания на будущее.

