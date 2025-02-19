Тонкие натуры: лучшие имена для рожденных со знаком зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы ассоциируется с чувствительностью, креативностью и мечтательностью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева, перечислив лучшие имена для Рыб, рожденных в период с 20 февраля по 20 марта.

По ее словам, представителям этого знака зодиака идеально подходят имена, отражающие их тонкую натуру и художественные наклонности.

Мужские имена для Рыб могут быть вдохновлены водой, искусством или иметь нежное звучание, отметила Королева. Например, Александр сочетает в себе силу и чувствительность и подойдет людям, которые умеют находить баланс между реальностью и мечтами. Кроме того, достоинства Рыб могут подчеркнуть имена Михаил и Дмитрий, которые передают глубину и мудрость, а также Артем или Станислав.

Девочкам-Рыбам подходят имена с мягким звучанием, продолжила эзотерик. Анастасия или Ева будут гармонично сочетаться с эмоциональной стороной этого знака зодиака. Обладающие мистической атмосферой имена Вероника, Дарья и Алена отражают мечтательность и творческий подход Рыб, заключила Королева.

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