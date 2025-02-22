Топ-3 лучших рецептов тонких и вкусных блинов на Масленицу

Самая главная традиция на Масленицу — это приготовление блинов. В этом году масленичная неделя начнется уже с 24 февраля, поэтому многие хозяйки уже находятся в поиске рецептов самых вкусных блинов. Повар Алина Садовская раскрыла интернет-изданию «Подмосковье сегодня» топ-3 наиболее удачных способов приготовления.

Быстро и вкусно

Первый рецепт — блинчики, которые, по словам повара, она готовит постоянно. Он очень простой, но при этом удивит вкусом.

«Для приготовления понадобится 1 литр молока, 6 яиц, 6 столовых ложек сахара, соль по вкусу, 100 грамм растительного масла и 250 грамм муки. Важно контролировать консистенцию, добавляя муку», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Необходимо сначала смешать миксером все жидкие продукты в течение 3 минут, после чего постепенно ввести муку.

«Вот и все. Мы с детьми еще экспериментирует и добавляем различные пищевые красители на водяной основе. Так праздник становится еще ярче», — добавила Садовская.

Фото: [ Алина Садовская ]

Ажурные блины на кипятке

Для любителей тонких ажурных блинчиков, продолжила повар, отлично подойдет рецепт на кипятке.

«Необходимо 2 яйца, половина чайной ложки соли, 3 столовые ложки сахара и растительного масла, 700 миллилитров молока, 360 грамм муки, 300 миллилитров кипятка и чайная ложка соды. Перемешиваем яйца с сахаром, солью и маслом. В эту смесь нужно добавить половину молока, можно на глаз. Далее добавляем муку и остальное молоко», — отметила эксперт.

В отдельной емкости необходимо смешать кипяток с содой, чтобы получилась реакция. После этого можно вливать смесь в тесто. За счет кипятка и соды блинчики получаются тонкие и ажурные.

Тонкие блины на кефире

Для блинов на кефире, продолжила повар, понадобятся: 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 200 миллилитров кефира, 200 миллилитров кипятке, 2 столовые ложки растительного масла, 130 грамм муки, 1 грамм соли и столько же соды.

Фото: [ Алина Садовская ]

«Яйца нужно взбить с сахаром, солью и маслом. Добавить кефир и муку. В отдельной емкости так же смешивает кипяток с содой и тонкой струйкой добавляем в тесто. В данном случае кипяток придает смеси и самим блинчикам эластичность», — заключила Садовская.

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