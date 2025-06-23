Возвращения лета ждать не стоит: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 24 по 27 июня

Жаркое лето не вернется в Москву и Московскую область на неделе с 24 по 27 июня. Ожидаются небольшие осадки и сильный ветер, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Согласно прогнозу, во вторник, 24 июня, ночью ожидается переменная облачность, без осадков.

«Температура в столице +9…+11, в центре +13…+15 градусов. Ночью ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду. Днем +21…+23 градуса. В Подмосковье ночью +6…+11, днем +18…+23 градуса. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем также небольшие осадки.

«Температура в столице ночью +11…+13, днем +18…+20 градусов. По области ночью +8…+13, днем +16…+21. Ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду», — добавил Ильин.

Облачность с прояснениями сохранится и в четверг, 26 июня. Также ожидается кратковременный дождь.

«Ночью в Москве +11…+13, днем +17…+19. В Подмосковье ночью +8…+13, днем +15…+20 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду. Днем местами также порывы до 15 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В пятницу также облачно, небольшой дождь. Температура ночью +9…+14. Днем без осадков, от +16 до +21 градуса. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Всю неделю показатели атмосферного давления будут находиться ниже нормы. Во вторник — 739 мм ртутного столба, в среду — 135 мм ртутного столба, а в четверг — 733 мм ртутного столба. Только в пятницу давление немного пойдет вверх и достигнет отметки 740 мм ртутного столба.

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Изменения в атмосферном давлении, особенно его снижение, могут неблагоприятно влиять на состояние здоровья людей с диабетом, пониженным артериальным давлением или заболеваниями костно-мышечной системы. В таких случаях могут проявляться одышка, аритмия, снижение энергии, повышенная тревожность и снижение способности к концентрации.

Врачи предупреждают, что увеличение атмосферного давления может быть рискованным для здоровья людей, страдающих гипертонией, метаболическими расстройствами, а также для тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт.

Ранее стало известно, что магнитная буря обрушится на Землю в последние дни июня.