Трамп хочет сместить Хаменеи: кто может стать новым лидером в Иране

Президенту США Дональду Трампу не удастся сместить верховного лидера Ирана Али Хаменеи с поста, поскольку американцам не дадут этого реализовать. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social допустил смену власти в Иране, так как, по его словам, иранское правительство не может сделать страну «снова великой». Однако политолог Маркелов назвал такой план нереализуемым.

«Смена власти в Иране нереализуема, потому что такое им не дадут сделать. 99% из 100 опубликованных твитов Трампа — очередные его замахи. Он сделал, как сам считает, великий удар по ядерным объектам Ирана. На самом деле, это никто не подтвердил. Значит, отсюда вывод: он ничего не разрушил», — пояснил эксперт.

И как подчеркнул специалист, смена режима в Иране возможна только при поддержке населения.

«Трампу не нравится сегодняшний тип власти в Иране. Там есть два типа потенциальной власти: снять Хаменеи и поставить более прогрессивного и управляемого политика с точки зрения США, либо возвращение одной из ветвей старой политической школы Ирана», — заявил политолог.

Также к власти в случае смены режима может прийти оппозиция: иранские националисты, считает эксперт.

«Проблема в том, что снести сегодняшнюю власть Ирана — не особо серьезная и трудная задача. Вопрос, что потом будет. А после Трамп может и не повлиять на ситуацию. В 99% случаев он пока не влияет на ситуацию: бросил Украину и переговоры с Россией, непонятно, зачем сделал удар по Ирану. Говорить Трамп может все, что хочет, но невозможно взять и по шагам рассчитать смену власти в Иране на проамериканскую», — выразил мнение политолог.

И даже в случае смены режима в Иране у Трампа появится еще больше проблем, которые не удастся решить написанием твитов в Truth Social, заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Израиль и США приготовили для верховного лидера Ирана.