Али Хаменеи хотят убить как Саддама Хусейна: что Израиль и США приготовили для верховного лидера Ирана

Израиль не станет убивать верховного лидера Ирана Али Хаменеи, поскольку это приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац направил угрожающее послание Хаменеи и намекнул, что он может быть казнен, как бывший президент Ирака Саддам Хусейн, передает издание Ynet. Как отметил политолог Маркелов, воплощение такой угрозы в реальность маловероятно.

«Американцы хорошо знают, что смерть Хаменеи не решает проблему, ради которой начался конфликт Израиля и Ирана. Тегеран не завершит ядерную программу после его смерти», — пояснил эксперт.

При этом в Штатах также осознают степень ответственности за убийство верховного лидера Ирана, считает специалист.

«Непонятно, что произойдет после убийства Хаменеи. Самое страшное — к власти придет оппозиция, и она может неожиданным образом стать более жесткой, еще меньше отчитываться перед миром и США по своим ядерным разработкам», — пояснил политолог.

И как заверил Маркелов, мировое сообщество, в том числе и США, не хотят создавать государство, которым будут руководить непонятные для всего мира люди.

«Никто этого не хочет, потому что мы получим на десятки лет еще одно сумасшедшее государство, с которыми не знаем, как бороться. Сейчас Хаменеи угрожают, но реализация этого плана — очень непредсказуемая история», — заявил эксперт.

И в случае убийства лидера Ирана, подчеркнул специалист, США и Израиль не смогут добиться изначальной цели конфликта, а именно — отмены ядерной программы Тегерана.

При этом сейчас в разрешении этой ситуации принимает непосредственное участие и Россия, выразил мнение политолог. В частности, российские власти по политическим каналам могут доносить американцам и израильтянам важность договора с действующими властями Ирана, поскольку их действия предсказуемы для каждой из сторон.

«Россия может выступить объяснителем того, что лучше сейчас разговаривать и добиться остановки вооруженного конфликта. РФ объяснит, что сейчас нужно успокоить Израиль и дать ему американской дубинкой по башке, чтобы не быть заложником политических амбиций [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, вступят ли США в конфликт на Ближнем Востоке.