Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что поставки вооружений Украине больше не осуществляются за счет США — теперь Вашингтон получает финансирование на эти цели через НАТО. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, ожидать ли крах Украины на фронте после заявлений американского лидера.

Эксперт напомнил, что Трамп не сказал ничего нового по украинскому конфликту: 14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп сообщил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках американского оружия Украине, финансируемых за счет европейских государств.

«До этого Трамп в пафосной манере заявлял, что США зарабатывает на этом конфликте, реализовывает схему, при которой Европа покупает оружие у Соединенных Штатов Америки, а после передает его киевскому режиму», — пояснил специалист.

Такое решение привело к увеличению расходов Европы и НАТО на Украину, отметил политолог.

«Европейский бюджет — не бездонная вышка с деньгами, поэтому внутри ЕС прорабатывается вопрос об ограблении замороженных российских активов. На сегодняшний день я бы не говорил о том, что киевский режим прямо здесь и сейчас окажется без необходимой военной помощи, но однозначно кризисные моменты в вопросах поставок вооружений возникнут по объективным причинам», — выразил мнение эксперт.

Во-первых, хотя в европейской экономике фактически реализуется курс военного кейнсианства, сама Европа сталкивается с экономическими кризисами, которые неизбежно повлияют на ее военную активность в отношении Киева, заявил специалист.

«Во-вторых, мало поставить оружие киевскому режиму. Необходимо, чтобы это оружие кто-то обслуживал, чтобы были новобранцы для участия в мясных штурмах. А с человеческим ресурсом на Украине происходят ясные проблемы», — отметил политолог.

В частности, это можно увидеть на примере тех котлов, которые образовались в Купянске и Красноармейске, заявил Мезюхо.

«Киевский режим пытается отрицать эту проблему, но она очевидна. Ситуация на Харьковском направлении с каждым днем будет хуже. Я думаю, что мы увидим изменения в риторике Украины. Киевский режим, как грязная тряпка на швабре, часто меняет тональность своей позиции, и это происходит в зависимости от ситуации на поле боя. Она будет ухудшаться, и в эти моменты режим будет демонстрировать якобы готовность к разговору с РФ. Возможно, что даже восстановятся ненадолго очные контакты в рамках второго стамбульского процесса, которые сейчас заморожены», — выразил мнение специалист.

При этом эксперт считает, что Украина в скором времени начнет показывать договороспособность по различным вопросам.

«Киевский режим может заявить о готовности новой фазы общения в рамках второго стамбульского процесса уже к весне следующего года. В ходе текущего года режим будет делать все для того, чтобы выполнить максимально сжатые, срочные планы мобилизации», — отметил политолог.

Кроме того, сейчас усилится конфликт между администрацией Трампа и офисом президента Украины Владимира Зеленского, считает специалист.

«Дело НАБУ против бизнесмена Тимура Миндича [его называют “кошельком Зеленского”] — это предупреждение Трампа Зеленскому, что надо быть более договороспособными с США по вопросу урегулирования украинского конфликта. Трамп все-таки хочет получить Нобелевскую премию мира. Для этого ему необходимо прекратить украинский конфликт. И в этом ему мешает, в том числе милитаристская позиция Зеленского, поддержанная Европейским Союзом и Великобританией», — заключил Мезюхо.

