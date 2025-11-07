Антисемит, поклонник Гитлера и расист: что происходит с Канье Уэстом

Рэпер Канье Уэст извинился за свои высказывания о евреях и за признания в симпатии к Адольфу Гитлеру. Он объяснил, что в тот период переживал эпизод биполярного расстройства и глубоко сожалеет о сказанном. При этом артист не раз становился центром скандалов, не связанных с его антисемитскими заявлениями. Такое поведение — часть образа или реальные проблемы с психикой — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рабство и президентство

В 2018 году Канье вызвал бурную реакцию, когда в прямом эфире TMZ заявил, что «рабство — это выбор». По его словам, четыреста лет рабства «звучат как будто люди сами выбрали это». Эти слова вызвали общественное возмущение, и позже Уэст извинился, объяснив, что хотел сказать о «психологическом рабстве» и том, как общество само удерживает себя в ограничениях. Тем не менее, его высказывание было воспринято как неуважение к истории чернокожих американцев.

Осенью того же года он вновь оказался в центре внимания — на показе своего бренда Yeezy Канье появился в футболке с надписью «White Lives Matter». Эта фраза воспринимается как насмешка над движением Black Lives Matter, борющимся против расизма. Уэст заявил, что хотел «показать очевидное» и спровоцировать разговор о двойных стандартах, но большинство восприняло это как поддержку расистских идей. Его поступок вызвал волну критики со стороны коллег-музыкантов, активистов и модных брендов.

Кроме того, Канье активно вмешивался в политику: открыто поддерживал президент США Дональда Трампа, появлялся в красной кепке «Make America Great Again» и называл Трампа «своим братом». В 2020 году он даже выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Его политические выступления сопровождались эмоциональными срывами — он плакал, заявлял, что «чуть не убил свою дочь» (имеется в виду разговор об аборте), и рассказывал о своем биполярном расстройстве, называя его «суперспособностью». Все эти поступки укрепили за ним репутацию гения-провокатора, который часто переходит грань между искусством, религией и скандалом.

Канье любит Гитлера

Во время встречи с раввином Йешаяху Пинто артист заявил, что берет на себя ответственность за свои февральские публикации и слова, в которых утверждал, что «евреи ненавидят белых», называл себя нацистом и выражал восхищение Гитлером. Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что сейчас биполярное расстройство, как в случае с Канье, очень удобная и модная тема.

«На нее можно свалить вообще все, что угодно. По типу: “Это не я, это моя вторая субличность, которая вообще вытворяет все, что хочет”. С одной стороны, я соглашусь с Канье Уэстом, что есть вторая субличность, которая выходит из-под контроля и говорит все, что ей вздумается. Связано это с тем, что у Канье есть и более адекватная его часть, которая соизмеряет уровень опасности и безопасности того, что можно говорить, а что нельзя, и может даже попросить прощения», — пояснила эксперт.

При этом в рэпере есть присущая для знаменитостей эпатажность, которая позволяет ему делать больше, чем можно другим, заверила специалист.

«Градус тоже нужно поднимать, потому что ты можешь наскучить людям. Вследствие этого и появляются такие высказывания как те, что он себе позволил про евреев и про Гитлера», — выразила мнение она.

Однако подобного рода заявления появляются у Канье не просто так. Эксперт считает, что рэпер реально может верить в то, что говорит.

«С другой стороны, из воздуха какие-то сентенции не берутся, они берутся оттуда, где они находятся, а именно внутри человека в качестве его мыслей и убеждений. Я считаю, что так оно и есть, и все, что он сказал, соответствует его действительности. Он действительно любит Гитлера и ненавидит евреев, поэтому оно из него и выплеснулось», — пояснила специалист.

Поскольку это мнение непопулярно и может повредить имиджу артиста, ему приходится выкручиваться из сложившейся ситуации, заявила психолог.

«Это оказалось опасно, и оказывается, не все можно этому человеку, несмотря на его популярность, поэтому пришлось извиниться. Но таким людям извиниться тоже ничего не стоит. Это тоже будет принято с аплодисментами и открытым ртом, что сейчас и происходит. И вот на таких качелях можно качаться до бесконечности, потому что мы уже знаем теперь, что и биполярное расстройство у него, и извиниться он может. И будем относиться снисходительно ко всему, чтобы он не сказал. А как мы помним, он любит поднимать градус, поэтому ждем очередного витка», — заключила Абравитова.

