Газета The Hill сообщает, что во время встречи в Южной Корее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности по Украине. Согласно информации издания, Вашингтон ослабит давление на Пекин в вопросе Тайваня, а Китай, в свою очередь, попытается убедить Россию пойти на мирное урегулирование конфликта. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, возможен ли такой план.

По оценке журналистов издания, для Трампа это колоссальная выгода. Он завершает конфликт, который не начинал, и претендует на звание миротворца. Эксперт Федоров заверил, что такой план в меньшей степени похож на правду.

«Это западный фейк, потому что по Тайваню у КНР и США имеются принципиальные позиции, из-за этого даже чуть не начались военные конфликты. А Китай не имеет такого колоссального влияния на РФ, чтобы заставить ее заключить мир», — пояснил специалист.

При этом политолог подчеркнул, что даже в случае реализации такого плана Китаю стоит ждать предательства от США.

«Западу нельзя верить, они в своей истории много раз заключали сделки, а потом получалось так, что они их разрывали в одностороннем порядке», — заключил Федоров.

