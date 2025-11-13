Министры иностранных дел стран «Большой семерки» в совместном заявлении вновь обратились с призывом к прекращению боевых действий на Украине. По их мнению, нынешняя линия фронта должна послужить отправной точкой для начала переговорного процесса. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, попытаются ли они надавить на Москву и что ждать от РФ в ответ.

Как отметил эксперт, страны G7 хотят остановить Россию любой ценой.

«Предполагаю, что только сейчас до них начали доходить слова президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что сегодня Украина не соглашается на предложенные нами условия, а завтра будет хуже. Они не верили этому, теперь вдруг оказалась реальность. Взятие почти полностью Покровска означает дальнейшее продвижение вперед, то есть полное освобождение Донбасса не за горами, а дальше за другими регионами», — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что желание прекратить огонь прямо здесь и сейчас не говорит о миролюбивости Запада.

«Они хотят одного — остановить наше продвижение вперед. После этого судорожно накачать Украину оружием, после придет некая передышка и снова можно будет воевать. Мы же видели эти фокусы не один раз», — выразил мнение он.

Риторика западных политиков до сих пор не изменилась, отметил политолог. Они во весь голос говорят об украинском суверенитете, однако забывают учесть требования РФ по ее безопасности.

«Ни слова, что в адрес России идут одни угрозы: конфискация активов, давление на страны по типу Китая и Индии, которые, как они считают, помогают России продолжать воинские усилия. Поэтому ничего нового в этом заявлении нет. И продолжаться эти попытки остановить наше наступление будут и дальше», — заключил Светов.

Ранее стало известно, кто первым из ЕС решится на военное противостояние с Россией.