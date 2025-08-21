Трамп намерен прервать участие в переговорах России и Украины: что это значит для Москвы и Киева

Президент США Дональд Трамп хочет временно прервать свое участие в переговорах между РФ и Украиной, пишет The Guardian со ссылкой на источник в администрации Белого дома. Таким образом, американский лидер хочет дать возможность президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому самим организовать двустороннюю встречу. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, может ли Трамп выйти из переговоров, а также к чему это приведет.

По информации собеседника издания The Guardian, Трамп планирует занять «выжидательную позицию», чтобы посмотреть, возможно ли проведение подобной встречи. Политолог Аграновский считает, что такая тенденция нарушит баланс в переговорном процессе.

«Фактически переговоры рухнут, потому что Украина на сегодняшний день совершенно полностью зависит от Запада. С Зеленским отдельно не о чем переговариваться, с ним можно только фиксировать какой-то результат договоренности между Россией и США, ну и в минимальной степени с Евросоюзом. Зеленский — это номинальная фигура, которая нужна для подписания каких-то соглашений», — пояснил эксперт.

По его мнению, Трамп никуда не выйдет с переговорного процесса, поскольку он является одним из его драйверов.

«Без него все просто рухнет и потеряет смысл. Боевые действия возобновятся с новой силой, и украинский режим будет добит военным путем», — выразил мнение политолог.

Как подчеркнул специалист, переговоры с Украиной без участия Трампа бессмысленны, поскольку американцы являются зачинщиками конфликта.

«США и Трамп — это сторона конфликта, причем сторона ключевая. Конфликт произошел между Западом и Россией. А Украина — это прокси, несчастные люди, которые готовы жертвовать своими жизнями во имя совершенно чужих и чуждых им интересов», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, когда и где пройдут переговоры Путина и Зеленского.