Плану Мерца и Макрона не сбыться: когда и где пройдут переговоры Путина и Зеленского

После переговоров в Вашингтоне между Украиной и США начался разговор о проведение возможной встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, где может пройти встреча и состоятся ли переговоры в ближайшее время.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что встреча руководства России и Украины должна быть организована в нейтральной стране, «возможно, в Швейцарии». Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Украина и США предпочли бы Рим и Ватикан, а Россия — Женеву. Дипломаты ЕС рассматривают и другие варианты, включая Хельсинки и Будапешт, пишет Reuters со ссылкой на представителя американской администрации. По мнению политолога Аграновского, встреча логична только в дружественной РФ стране.

«Встречу правильно провести в Индии или Китае, других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Я полагаю, что даже с точки зрения безопасности было бы хорошо провести встречу на территории нейтральных государств», — пояснил эксперт.

Однако специалист не уверен в правильности проведения встречи с Зеленским.

«Зеленский совершенно не самостоятелен и не субъектен. Сложно с ним строить какие-то планы. На сегодняшний день Украина — это вассал Запада. И если Запад хотел бы прекратить боевые действия, они действительно прекратились бы в 24 часа», — заявил он.

При этом на текущий момент, считает политолог, сложно оценивать точные сроки встречи. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что переговоры могут состояться в течение ближайших двух недель.

«Сложно сказать, будет ли встреча в объявленные Мерцем две недели. Мы имеем дело с серьезнейшими процессами, которые имеют глубочайшие корни. Эти процессы основаны на очень серьезных противоречиях. Поэтому попытка все это купировать за две недели вряд ли обречена на успех. Наоборот, необходимо, чтобы что-то устаканилось, и для этого нужно определенное время. Это явно больше, чем две недели», — выразил мнение эксперт.

Кроме того, важен и аспект безопасности для президента РФ, отметил специалист: 17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина. Глава государства стал третьим действующим президентом, который попал под ордер МУС.

«Относительно ордера МУС — это чисто формальный момент. На территории некоторых европейских стран ордер МУС распространяется, и неизвестно, что они с этим будут делать. Очень будет символично, если мы демонстративно не будем встречаться на территории стран, которые поддерживают разного рода недружественные действия в отношении РФ», — заключил Аграновский.

