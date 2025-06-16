«Транспорт и многие предприятия не работают»: местные рассказали об обстановке в Израиле на фоне конфликта с Ираном

В Израиле обеспечена безопасность для граждан в бомбоубежищах, несмотря на каждодневные ракетные атаки Ирана. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила очевидица событий, жительница израильского города Петах-Тиква Рита.

Вечером 13 июня Иран начал обстреливать Израиль после израильских авиаударов по иранским ядерным и военным объектам в рамках операции «Народ как лев». Как отметила Рита в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», атака иранцев не сильно повлияла на жизнь израильтян.

«Ночью бывает две-три атаки. Например, я нахожусь в Петах-Тикве, здесь сигнал об атаке срабатывает, когда именно на нас летит», — заявила она.

На сами атаки люди в Израиле реагируют по-разному, подчеркнула девушка.

«В Израиле реагируют на ситуацию по-разному, но в основном люди уже не обращают внимания. Главное — соблюдать технику безопасности, обязательно уходить в бомбоубежище, которое находится под домами. Они очень защищены», — пояснила Рита.

При этом по израильскому телевидению граждан заранее предупреждают о возможной опасности, направляя их в бомбоубежища. Таким образом удается избежать паники среди населения, рассказала местная жительница.

Фото: [ соцсети ]

«Все в Израиле достаточно сплоченные, поэтому никто не нагнетает ситуацию», — заявила очевидица.

Сейчас половина общественного транспорта недоступна в стране, отметила она.

«Электрички и трамваи не работают. У нас половина транспорта сейчас не функционирует. Многие предприятия не работают, работают только жизненно важные: больницы, электрокомпании, заправки и продуктовые магазины», — пояснила Рита.

В большинстве своем сейчас израильтяне используют доставку еды. При этом сама Рита не планирует покидать Израиль, несмотря на иранские обстрелы.

«В разные периоды кто-то уезжает, а затем приезжает. Я сама не хочу уезжать из Израиля, меня все устраивает», — выразила мнение Рита.

По ее словам, в большинстве своем люди не переживают из-за столкновения Ирана и Израиля.

Фото: [ соцсети ]

«Здесь очень сплоченный народ, люди просто принимают ситуацию и под нее подстраиваются. Израиль не первый день живет в такой ситуации», — заявила она.

Сейчас от атак Ирана, как пояснила Рита, могут страдать только те, кто не следует рекомендациям Командования тыла Израиля. Она подчеркнула, что в момент подлета ракет необходимо не снимать на камеру происходящее и быть в бомбоубежище.

«В основном все ракеты сбивают в Израиле “Железным куполом”. Попадание ракет — редкость», — заключила девушка.

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