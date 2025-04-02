Требует серьезного пересмотра: как индексация пенсий с учетом потребительской корзины изменит жизнь пенсионеров

Ежегодная индексация пенсий происходит регулярно, но не всегда прибавка к пенсии для большинства пожилых граждан отражает их реальные потребности. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил привязать индексацию к потребительской корзине. Может ли это действительно улучшить финансовое положение россиян и существенно повысить выплаты, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Она подчеркнула, что индексация пенсий должна учитывать реальные расходы пенсионеров. Только тогда можно говорить об эффективности индексации.

«Напомню, что с 1 января 2026 года выплаты пенсий будут зависеть от размера прожиточного минимума в регионе. Любое несоответствие установленной сумме будет нивелироваться за счет региональных выплат. Вместе с тем поступило предложение привязать индексацию к потребительской корзине пенсионеров. И хотя эти два понятия четко взаимосвязаны, начиная с 2021 года потребительская корзина не влияет на размер социальных выплат и не используется для расчета прожиточного минимума», — заявила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что большинство россиян между прожиточным минимумом на душу населения и потребительской корзиной ставят жирный знак «равно», по словам эксперта, нужно понимать, что эти понятия, хоть и взаимосвязаны, но не тождественны друг другу.

«Потребительская корзина — это прежде всего набор товаров и услуг, который необходим для удовлетворения основных потребностей человека. Она включает в себя питание, одежду, жилье, транспорт, медицинские услуги и другие необходимые товары и услуги. Ее размер может варьироваться в зависимости от региона и социально-экономических условий», — пояснила экономист.

Прожиточный минимум определяет минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения жизнедеятельности человека.

«Поскольку с 2021 года размер потребительской корзины не используется для расчета прожиточного минимума, то на сегодняшний день эти понятия между собой не соприкасаются. В основе расчета прожиточного минимума с 1 января 2025 лежит медианный доход населения страны. И если раньше прожиточный минимум зависел от стоимости условной потребительской корзины, которая включала основные продовольственные и непродовольственные товары и оплату услуг, то теперь это лишь минимум, который необходим человеку для того, чтобы «выжить», обеспечив свои базовые потребности», — продолжила Проданова.

Фото: [ медиасток.рф ]

Сам состав потребительской корзины требует серьезного пересмотра, добавила она. Ее размер на сегодня скорее обозначает границы бедности.

«Заложенные в корзину минимумы явно не отражают реальные потребности граждан, особенно в условиях роста цен на базовые услуги и товары. Она не предусматривает расходы на лекарственные препараты, платные медицинские услуги, мобильную связь, интернет, содержание авто и так далее. Если говорить о величине прожиточного минимума пенсионера в 2025 году, то она составляет, например, в Москве 17 897 рублей», — отметила экономист.

Считается, что этого хватит для жизни среднестатистического московского пожилого человека в течение месяца.

«Даже если предположить, что на питание, согласно потребительской корзине, приходится порядка 50% от обозначенной суммы, а это около 9 тыс. рублей, то на покупку непродовольственных товаров, одежду, оплату коммунальных расходов, парикмахерские, транспортные услуги, абонентскую связь, путешествия и так далее должно хватить чуть менее 8 тыс. рублей», — добавила Проданова.

Для сравнения эксперт отметила, что, по данным на 2024 год, средний месячный счет только за коммунальные услуги для однокомнатной квартиры в Москве составлял около 6 000-8 000 рублей. В эту сумму входили расходы на электроэнергию, воду, газ и отопление.

«Таким образом, индексация пенсий с учетом реальной потребительской корзины пенсионеров, может стать хорошей финансовой поддержкой», — заключила экономист.

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