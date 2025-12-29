Трендовый новогодний салат на замену оливье: рецепт с секретами от шеф-повара

Традиционные для каждого Нового года оливье и селедка «под шубой» многим россиянам уже давно наскучили. Разнообразить праздничный стол можно трендовым в этом году салатом, нюансы приготовления которого интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала шеф-повар Алина Садовская.

По словам эксперта, отличным вариантом для новогоднего стола, станет салат мимоза, но с некоторыми инновационными поправками в традиционный рецепт.

«В этом году самый тренд — это мимоза. Но делать салат стоит не из каких-то сардин, а из тунца. Это лучший выбор для данного салата, он намного вкуснее. Ингредиенты: картофель, морковь, репчатый лук, тунец, яйца и твердый сыр», — пояснила шеф-повар интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила она, в традиционном рецепте необходимо отварить морковь для салата, но лучшим решение будет все же обжарить ее с луком.

«И можно приступать к сборке: слой картофеля, слой жареной моркови с луком, далее майонез, тунец, тертое яйцо и сыр. Количество ингредиентов берите по своему вкусу. Можно экспериментировать», — подчеркнула Садовская.

Украсить салат можно абсолютно по-разному, стоит включить фантазию. Однако эксперт советует покрыть икрой Тобико.

