Три барана за диплом врача: почему пациенты российских поликлиник боятся ходить к докторам из Азии

Совет Федерации одобрил закон, частично смягчающий требования к мигрантам, въезжающим в Россию по квотам в рамках госпрограммы. Документ освобождает ограниченную категорию приезжих от обязательного подтверждения владения русским языком, однако под действие послаблений не попали медицинские работники — этот пункт исключили после жесткой критики со стороны общества и профессионального сообщества.

Поводом для широкой дискуссии стала громкая история, всколыхнувшая СМИ и соцсети. В одной из столичных клиник выявили врача по имени Фарход, который практически не говорил по-русски и при этом использовал поддельные документы. Как выяснилось, диплом о медицинском образовании он приобрел за символическую сумму, которую в прессе окрестили «трех баранов». Пациенты жаловались, что специалист ставил диагнозы, сверяясь с интернетом, а одной женщине с заболеванием почек посоветовал соблюдать 20-часовой религиозный пост, что вызвало официальное обращение в администрацию больницы.

Подобные инциденты, к сожалению, не единичны. Известны случаи, когда мигранты годами работали нейрохирургами по фальшивым удостоверениям. Однако заменить таких сотрудников зачастую просто некем: кадровый дефицит в российском здравоохранении остается критическим. По официальным данным, не хватает около 150 тысяч медработников, из которых почти 50 тысяч — врачи. В Минтруде прогнозируют, что к 2030 году потребность в новых специалистах превысит полмиллиона человек.

Ситуация усугубляется оттоком российских кадров: молодые врачи уходят в частные клиники, меняют профессию или уезжают за границу. Только с 2019 года порядка двух тысяч специалистов перебрались на Ближний Восток и в арабские страны. На этом фоне в медицинских вузах растет число иностранных студентов, многие из которых остаются в ординатуре и пополняют ряды среднего медперсонала.

Власти пытаются балансировать между привлечением зарубежных кадров и развитием собственных. Например, прорабатывается программа по приглашению до 40 тысяч врачей из Индии с предоставлением жилья и курсов русского языка. Одновременно российские вузы открывают филиалы в африканских странах для подготовки медиков. Однако после скандала с «дипломом за трех баранов» общественность настаивает на сохранении языкового барьера для врачей-мигрантов.

Квота на въезд трудовых мигрантов в 2025 году увеличена со 156 до 235 тысяч человек, но медики по-прежнему обязаны подтверждать знание русского языка.