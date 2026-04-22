КПО Подмосковья за квартал направили на переработку почти 23 тыс. тонн стекла
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковные комплексы по переработке отходов за первый квартал 2026 года направила на вторичную переработку свыше 22,7 тыс. тонн стекла. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На предприятиях установлен оптический сепаратор. Он в автоматическом режиме определяет стеклобой и отделяет его от других фракций. Собранное вторсырье передается заводам-партнерам для переработки.
Из переработанного стекла производят новую тару, стройматериалы, декоративные изделия, а также асфальтобетон для дорожного покрытия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по проведению Всероссийского субботника в Московской области. В его рамках приведут в порядок общественные территории и дворы.