КПО Подмосковья за квартал направили на переработку почти 23 тыс. тонн стекла

Подмосковные комплексы по переработке отходов за первый квартал 2026 года направила на вторичную переработку свыше 22,7 тыс. тонн стекла. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На предприятиях установлен оптический сепаратор. Он в автоматическом режиме определяет стеклобой и отделяет его от других фракций. Собранное вторсырье передается заводам-партнерам для переработки.

Из переработанного стекла производят новую тару, стройматериалы, декоративные изделия, а также асфальтобетон для дорожного покрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по проведению Всероссийского субботника в Московской области. В его рамках приведут в порядок общественные территории и дворы.