Российские полицейские спасли иномарку и хозяина от огня на Кавказе

Трое полицейских из Кузбасса, находившихся в командировке на Северном Кавказе, спасли местного жителя и его автомобиль от пожара. Инцидент произошел на посту «Малка» в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Внезапно к патрулю подбежали взволнованные люди. Они кричали, что в полукилометре загорелся легковой автомобиль. Полицейские не стали ждать ни секунды. Первым делом они вызвали пожарных. А следом схватили штатные огнетушители из своей машины и рванули к месту происшествия.

К моменту их появления пламя уже полыхало под капотом «Мазды 3». Водитель по имени Ильдар отчаянно пытался сбить огонь подручными тряпками, но у него ничего не получалось. Ситуацию усугублял газовый баллон, установленный на иномарке. Еще немного — и могло произойти куда более серьезное ЧП.

Но кузбассовцы не сплоховали. Они залили мотор пеной из огнетушителей и полностью потушили пожар еще до приезда профессиональных пожарных расчетов. Прибывшие специалисты только подтвердили: действия полицейских предотвратили беду. От взрыва газового баллона и полного уничтожения машины спасли считанные минуты.

Перепуганный, но счастливый хозяин «Мазды» от души поблагодарил своих спасителей. По его словам, он уже почти попрощался с железным конем. Но трое командировочных из Сибири вырвали автомобиль из жарких объятий огня.

В полиции Кузбасса отметили, что их сотрудники действовали грамотно и профессионально. Вызов пожарных, оперативное применение огнетушителей и слаженная работа втроем — именно такой алгоритм в экстренной ситуации позволяет сохранить и имущество, и жизнь людей.

