«44 года — это еще молодость»: певица Зара возмутилась увольнением Екатерины Волковой из театра

Певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян), известная своей активной гражданской позицией и поддержкой коллег, не смогла пройти мимо скандальной ситуации вокруг увольнения актрисы Екатерины Волковой из Театра комедии, пишет Леди.Mail.

Поводом для возмущения стала официальная формулировка, согласно которой 44-летнюю артистку уволили из-за возраста. Зара назвала это недопустимым, особенно по отношению к женщине, которая находится в самом расцвете творческих сил.

Фото: [ соцсети ]

«44 года, сейчас это тоже молодежь! Уже прожито столько эмоций, она столько всего может дать зрителю, сыграть. <…> Причем она с положительной энергетикой! Ведь в нашем цеху, в нашей профессии — будь то певцы или актеры — очень важна энергетика любимого артиста. Потому что может быть классный профессионал, а вот что-то не цепляет!», — заявила Зара.

Более того, Зара подчеркнула парадоксальность ситуации: многие режиссеры сегодня жалуются на острую нехватку возрастных актрис с естественной внешностью, поскольку большинство современных артисток выглядят «подтянутыми и переделанными», и найти подходящую кандидатуру для характерной роли становится все сложнее. А тут, когда такая актриса есть, ее увольняют.

Особое внимание певица уделила энергетике артиста, заявив, что даже самый классный профессионал, если у него нет положительной внутренней энергии, не сможет по-настоящему зацепить зрителя. Зара выразила уверенность, что Волкова как раз обладает той самой энергетикой, которая нужна на сцене, и ее увольнение — это большая потеря для театра.

