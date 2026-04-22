100% предоплата и ноль товара: дачников предупредили о новой схеме с фейковыми магазинами

С началом дачного сезона активизировались мошенники, наживающиеся на садоводах. Злоумышленники создают поддельные сайты, копирующие известные магазины товаров для сада и огорода, и заманивают покупателей низкими ценами на бензопилы, культиваторы, теплицы и удобрения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Схема проста: жертва видит привлекательную цену, делает заказ, а мошенники требуют 100-процентную предоплату. После получения денег товар, разумеется, не приходит. Целевая аудитория — владельцы загородной недвижимости, садоводы и особенно пенсионеры, которые менее подкованы в цифровой гигиене. Апрель — пик активности, так как именно в этом месяце многие начинают готовить участки к сезону.

В «Мошеловке» советуют покупать товары для сада только в проверенных магазинах с хорошей репутацией. Не стоит вестись на слишком низкие цены и тем более соглашаться на полную предоплату на незнакомых сайтах. Признаки поддельного ресурса: адрес, отличающийся от оригинального на одну букву, отсутствие реальных отзывов и контактных данных, грамматические ошибки. Если сомневаетесь — лучше перепроверить информацию через независимые источники.

