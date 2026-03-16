Три креста и одно чудо: как царица Елена нашла распятие Христово и почему в этот день нельзя браниться

19 марта православная церковь вспоминает событие, которое произошло в Иерусалиме в 326 году — обретение Честного Креста Господня и гвоздей, которыми был распят Спаситель. Инициатором поисков святыни выступила святая царица Елена, мать императора Константина Великого.

К тому времени место распятия и погребения Христа было предано забвению. Император Адриан, правивший Римом во II веке, приказал засыпать Голгофу и Гроб Господень, а на искусственном холме воздвиг капище в честь богини Венеры и статую Юпитера. Почти три столетия там совершались языческие обряды.

Все изменилось при Константине Великом, который прекратил гонения на христиан. По его поручению царица Елена отправилась в Иерусалим, чтобы разыскать Крест Господень. Прибыв на место, она велела разрушить языческие капища. Вскоре под руинами обнаружили Гроб Господень, три креста, дощечку с надписью «Царь Иудейский», сделанную по приказу Пилата, и гвозди от распятия.

Предстояло определить, какой из трех крестов принадлежал Спасителю. Патриарх Макарий, помогавший царице, предложил проверить силу святынь на умершем, которого проносили мимо для погребения. Когда к телу усопшего прикоснулись первым крестом, ничего не произошло. То же случилось и со вторым. Но от прикосновения третьего креста покойный ожил — так стало ясно, какое распятие является Господним.

Люди, собравшиеся почтить святыню, просили патриарха поднять Крест, чтобы все могли его увидеть. Поднимая его, Макарий слышал, как верующие повторяли: «Господи, помилуй». Так завершилось обретение Животворящего Креста.

Что можно делать 19 марта 2026 года

· Совершить омовение. Хорошей приметой считалось искупаться в бане или тщательно вымыться — это символизировало очищение перед весной. · Оставить немного еды на столе. Остатки вечерней трапезы не доедали полностью, чтобы проявить бережливость и уважение к хлебу. · Вспомнить умерших родственников добрым словом.

Что нельзя делать 19 марта 2026 года

· Тратить воду без толку. В народе верили, что в этот день вода становится «живой» и целебной. · Грубить и сквернословить, чтобы не навлечь ссоры в дом. · Бездельничать. День требовал хотя бы небольшого труда: починить что-то, прибраться. · Распускать сплетни. Считалось, что злые слова «прилипнут» к говорящему на весь год.

Народные приметы на 19 марта 2026

· Прилетели трясогузки — к устойчивой весенней погоде. · Резкое похолодание — к жаркому и сухому лету. · Мороз утром — заморозки по утрам возможны еще сорок дней. · Пламенный закат — к ветреной погоде. · Быстро бегут облака — к скорой оттепели. · Лед на реках тонет при вскрытии — к возможному неурожаю; если же лед идет «вверх» по течению — к урожаю.