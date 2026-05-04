Три станка на одно резюме: петербургские заводы столкнулись с парадоксальным дефицитом кадров на фоне сжатия рынка

Весной 2026 года эксперты характеризуют российский рынок труда двумя словами — охлаждение и стагнация. В беседе с « Фонтанкой » аналитики констатировали: количество вакансий неуклонно сокращается, наем затормозился, а конкуренция за рядовую офисную позицию местами достигает полусотни человек на одно предложение. При этом президент буквально накануне подчеркнул, что безработица в стране держится на историческом минимуме. Однако реальная заработная плата перестала расти, а кое-где и вовсе поползла вниз, что заставило специалистов резюмировать: рынок перестал быть добрым.

Чтобы проверить эту двойственную картину на местах, редакция изучила вакансии шести знаковых предприятий Петербурга и сравнила нынешние предложения с теми, что публиковались летом 2023 года.

Что показывает статистика

Данные городского Комитета по труду фиксируют кратное сжатие базы вакансий. К концу апреля 2026-го в службе занятости заявлено свыше 35 тысяч позиций, из которых 60% относятся к рабочим специальностям, охватывающим, впрочем, не только промышленность, но и другие сферы. Если же рассматривать исключительно заводской сектор, динамика становится еще более выразительной: за два года число вакансий там сократилось на 60%.

В ведомстве уточнили, что при общем падении количества предложений по сравнению с пиковыми 2023–2024 годами доля именно промышленных специальностей в структуре спроса выросла на 7,3%.

Деньги и конкуренция

Зарплатная вилка для рабочих в промышленности, по данным Комитета, составляет 72,5–86,2 тысячи рублей. Инженерно-технические работники получают больше — 93,1–106 тысяч. При этом чиновники отмечают любопытную тенденцию: высококвалифицированные рабочие по уровню дохода уже обходят ИТР.

Сильнее всего оклады росли там, где кадровый голод ощущался острее. В добывающей промышленности средняя зарплата взлетела в 2,6 раза, достигнув 98 тысяч рублей. Легкая промышленность прибавила почти 70% (80 тысяч рублей), сфера производства — 62,4% (90 тысяч рублей). Даже в машиностроении, где рост оказался скромнее — 33,5%, — средняя планка поднялась до 93 тысяч рублей.

Портрет промышленного спроса, составленный Комитетом, выглядит однозначно: чаще всего работодатели ищут монтажников, электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей, сварщиков арматурных сеток и каркасов, слесарей-сантехников, операторов линий пищевого производства, электрогазосварщиков, операторов конвейерных линий, арматурщиков и слесарей-ремонтников. А больше всего готовы платить машинисту катка (от 140 тысяч), электроэрозионисту (от 116,8 тысячи), фрезеровщику (от 130 тысяч), обмотчику элементов электрических машин (от 120 тысяч), литейщику (от 112 тысяч), трубопроводчику судовому и электромонтажнику-наладчику (от 110 тысяч рублей).

Примечательно, что эти деньги предлагают отнюдь не в пустоту. Конкуренция за рабочие места в промышленности практически отсутствует — скорее, работодатели отчаянно бьются за людей. По итогам первого квартала 2026 года на одного соискателя в этой сфере приходилось 3,6 вакансии. Токаря, к примеру, ждут три станка на одно резюме, монтажника — почти два места, а у швеи есть выбор из 2,3 предложений.

Офисный мир с обратным знаком

Совершенно иная картина складывается в офисном сегменте. Здесь на одну позицию менеджера претендуют 48 кандидатов, бухгалтера — 31, администратора — 55. При этом доля «белых воротничков», обращающихся в службу занятости, не только не снижается, но упрямо растет: с 67,6% в 2024-м до 70,2% в 2026-м.

Офисные работники прибывают, но переучиваться на рабочие специальности не спешат. Доля завершивших обучение и ушедших в «синие воротнички» остается почти неизменной — около 11% из года в год. Судя по всему, бывшие менеджеры и администраторы предпочитают продолжать битву за офисный стул.

Те же, кто все-таки решился сменить пиджак на рабочий комбинезон, статистически малозаметны. В 2025 году обучение промышленным профессиям завершили 1 249 человек, а на 2026 год план составляет не менее 1 107. При этом только в базе службы занятости сейчас открыто свыше 6 тысяч заводских вакансий, и это без учета предприятий, ищущих персонал по собственным каналам. Таким образом, переучившиеся в лучшем случае закроют лишь пятую часть заявленного спроса. Остальное заводам приходится добирать самостоятельно — учениками с улицы, перекупкой специалистов и зарплатами, доходящими до 250 тысяч рублей.

В Комитете по труду резюмируют: доля вакансий без требований к опыту составляет 18,1% и незначительно растет, предприятия активно предлагают обучение, однако устойчивого тренда на увеличение таких вакансий пока не прослеживается.