Тропическая угроза: почему туристов из Астрахани могут не пустить в Анголу и Бразилию без прививки

В Астраханской области наблюдается рост популярности экзотического туризма, однако путешественникам стоит быть предельно осторожными. Врачи предупреждают о серьезных рисках, связанных с посещением стран, где распространена желтая лихорадка — тяжелое вирусное заболевание, переносимое комарами.

Эпидемиолог Елена Краснова в беседе с изданием «МТВ. Онлайн» подробно разъяснила симптомы и опасность этой инфекции. По словам специалиста, заболевание проявляется примерно через неделю после укуса насекомого (инкубационный период составляет от 3 до 6 дней). Начало всегда внезапное: резко поднимается температура, появляется сильная ломота в теле, тошнота и рвота. Нередко фиксируются случаи спутанности сознания, бреда и даже галлюцинаций.

Краснова обратила внимание на характерные внешние признаки: у больных наблюдается покраснение слизистых оболочек глаз и рта, светобоязнь и слезотечение. Белки глаз приобретают желтушный оттенок из-за поражения печени. Вирус атакует нервную и сердечно-сосудистую системы, вызывая серьезные нарушения в работе сердца и сосудов. В тяжелых случаях развиваются кровотечения, полиорганная недостаточность, и около 50% пациентов в этой фазе погибают в течение недели.

В список территорий с высоким риском заражения входят 19 стран, преимущественно в тропической Африке и Южной Америке. Среди них — Ангола, Бенин, Габон, Гана, Демократическая Республика Конго, Нигерия, а также Бразилия, Боливия, Колумбия, Перу и другие. Путешественники, прибывающие в эти государства без международного сертификата о вакцинации, могут быть помещены на шестидневный карантин (инкубационный период) или даже получить отказ во въезде.

Единственным надежным средством профилактики остается прививка. Иммунитет формируется в течение десяти дней после укола и сохраняется пожизненно. Вакцинацию можно делать взрослым и детям, достигшим девятимесячного возраста. Специалисты настоятельно рекомендуют всем планирующим поездки в эндемичные страны своевременно позаботиться о вакцинации и оформить международное свидетельство.

