Астматиков поставят под удар: в транспорте придумали бороться необычным способом с ОРВИ

Общественники направили премьер-министру предложение использовать аромамасла для дезинфекции воздуха в метро и автобусах. Врачи идею не оценили и предупредили о серьезных рисках для аллергиков. Об этом сообщает RT.

В России могут появиться новые правила профилактики вирусов в общественном транспорте. Национальный союз защиты прав потребителей предложил правительству обязать перевозчиков распылять в салонах эфирные масла. По мнению авторов инициативы, это поможет снизить рост заболеваемости, который сейчас идет вверх.

Активисты ссылаются на данные Роспотребнадзора: только за одну неделю февраля ОРВИ и грипп подхватили 775 тысяч человек. Это на 4,5 процента больше, чем семью днями ранее. Главным рассадником заразы общественники считают транспорт, где людям трудно избежать тесных контактов.

Однако эксперты в области медицины отнеслись к идее настороженно. Врач-терапевт Андрей Кондрахин признал, что масла действительно могут убивать микробов. Но при этом они способны навредить. У многих людей бывает аллергия или непереносимость отдельных компонентов. Для астматиков такая ароматерапия и вовсе опасна.

Еще резче высказался иммунолог Владимир Болибок. Он назвал затею нерациональной и дорогой. По его словам, закупать масла в таких объемах накладно, а риск для здоровья пассажиров слишком велик. Вместо ароматов врач посоветовал ставить в салонах специальные очистители воздуха с рециркуляторами. Это и безопаснее, и эффективнее, уверен специалист.