«Вплоть до потери нижней конечности»: кому нельзя ходить босиком по траве

Привычка ходить или бегать босиком может положительно влиять на организм, но в некоторых случаях она способна обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Врач-невролог, кандидат медицинских наук, специалист по восстановительной медицине Александр Шишонин рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», кому нельзя ходить летом без обуви.

Как отметил врач, на стопе очень много биологически активных точек, которые стимулируются при босой ходьбе. Особенно это хорошо влияет на органы малого таза у женщин и мужчин, плюс работает плантарный насос — насос стопы, который помогает сердцу качать кровь. Однако босые прогулки подходят далеко не всем.

По словам эксперта, особенно осторожными должны быть люди с сахарным диабетом в выраженной форме. У таких пациентов даже небольшая царапина или порез на ноге может привести к серьезным осложнениям из-за нарушений заживления и повышенного риска инфекций.

«При сахарном диабете в клинической форме лучше не ходить босиком, потому что человек может пораниться. А инфекции стопы — одна из основных причин тяжелых осложнений, вплоть до потери нижней конечности», — предупредил Шишонин.

Тем, кто раньше не практиковал ходьбу босиком, врач советует начинать постепенно. Сначала лучше отказаться от обуви дома, убедившись, что на полу нет мелких предметов, о которые можно травмироваться: повредить кожу, мягкие ткани или даже получить травму костей стопы.

Переходить сразу к бегу босиком эксперт не рекомендует. Для суставов такая нагрузка может оказаться более жесткой, чем бег в правильно подобранной спортивной обуви.

«Обычная прогулка босиком по безопасной поверхности может стать хорошей оздоровительной привычкой, но превращать ее в экстремальную тренировку без подготовки не стоит. Летом лучше выбирать чистые участки травы или песка и внимательно следить за состоянием ног после таких прогулок», — заключил Шишонин.

Ученые выяснили, что продлевает жизнь сильнее абонемента в фитнес-клуб — обычный подъем по лестнице, ходьба и даже домашние дела, если делать их регулярно, а не от случая к случаю. Исследователи также назвали несколько простых привычек, которые работают лучше дорогих суперфудов.