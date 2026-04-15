Цена стеснения и экономии: почему в Москве 41% женщин избегают гинеколога и какие диагнозы ставят тем, кто все-таки доше

В России за последнее десятилетие заметно снизилась частота профилактических визитов женщин к гинекологу. Как сообщают « Ведомости » со ссылкой на совместное исследование фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» и аналитического центра НАФИ, если в 2016 году на регулярные осмотры ходили 76 процентов жительниц страны, то к 2026 году этот показатель упал до 58 процентов. Таким образом, почти каждая вторая женщина репродуктивного возраста откладывает заботу о своем здоровье до появления явных симптомов.

Согласно полученным данным, четверть опрошенных обращаются к специалисту только тогда, когда дискомфорт становится невыносимым, а два процента женщин в возрасте от 18 до 45 лет признались, что никогда в жизни не были на приеме у гинеколога. Эксперты отмечают, что женщины стали дольше терпеть неприятные ощущения: десять лет назад при первых жалобах к врачу спешила каждая третья, а сегодня — лишь каждая пятая. Остальные предпочитают выжидать или заниматься самолечением, руководствуясь советами из интернета.

Среди ключевых причин сложившейся ситуации специалисты выделяют несколько факторов. Наиболее распространенным заблуждением, которое разделяют 36 процентов респонденток, является уверенность в том, что при отсутствии болей и дискомфорта здоровью ничто не угрожает. Врачи называют такую позицию крайне опасной, поскольку многие серьезные патологии, включая рак шейки матки, на ранних стадиях протекают бессимптомно. Кроме того, четверть женщин испытывают чувство стыда и неловкости перед осмотром, причем в Москве этот показатель достигает 41 процента. Сказываются также высокая занятость, сложности с записью в государственные клиники и растущая стоимость услуг частной медицины. Еще одним фактором является распространенный миф о том, что наличие постоянного полового партнера автоматически избавляет от необходимости проверяться.

Врачи бьют тревогу: игнорирование профилактических осмотров приводит к росту числа запущенных случаев. Специалистам все чаще приходится сталкиваться с миомами огромных размеров, тяжелой анемией на фоне обильных менструаций и, что самое страшное, предраковыми состояниями шейки матки. Медики напоминают, что большинство женских заболеваний при своевременной диагностике можно вылечить за один визит, тогда как стратегия выжидания превращает легкую проблему в необходимость тяжелого хирургического вмешательства. Эксперты подчеркивают: ежегодный профилактический осмотр занимает не более получаса, однако эти полчаса способны в буквальном смысле спасти жизнь.