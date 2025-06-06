Центробанк может опустить ключевую ставку до 18%: когда ожидать следующего снижения

В феврале-марте 2026 года можно ожидать снижения ключевой ставки Центробанком до уровня 18-19%. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых, передает пресс-служба регулятора. Как отметила экономист Литвиненко, изначальные прогнозы не были такими значительными в сравнении с решением ЦБ.

«Центральный банк своим решением превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. По всем прогнозам эксперты сходились на том, что снижение будет на 0,25 или на 0,5 пункта, но не на целый процент», — пояснила эксперт.

И такое решение говорит о продолжении политики по снижению инфляции, считает специалист.

«Принятое решение говорит о том, что мы планомерно идем к той цели, которая поставлена перед Центральным банком, Минфином и Минэкономразвития, в том числе выйти на инфляцию на уровне 7-8% в конце года, а в 2026 году — на 4-5%», — заявила Литвиненко.

По прогнозу эксперта, ключевая ставка сохранится без изменений до конца 2025 года.

«До конца 2025 года мы будем находиться в рамках ключевой ставки в 20%. И два самых существенных фактора будут продолжать влиять на ключевую ставку и на саму экономику России», — поделилась экономист.

Первый фактор — кадровый дефицит в отраслях со значительным ростом: производственная сфера, рабочие специальности и IT. Второй фактор — состояние неудовлетворенного спроса на рынке, несмотря даже на новые рынки поставки через Китай, Турцию и страны СНГ, подчеркнула специалист.

«По-прежнему неудовлетворенный спрос присутствует на российском рынке, особенно в части бытовой и электронной техники, фармацевтики, медицины и производственного оборудования», — сказала эксперт.

При этом возможное снижение ключевой ставки в следующем году будет зависеть от инфляции и уровня безработицы в стране. Как считает эксперт, в начале следующего года число безработных останется на низких показателях в связи с кадровым дефицитом.

«Если мы сможем выйти на диапазон 7,4-7,6% годовой инфляции, то можно будет увидеть ключевую ставку на уровне 18-19% в феврале-марте 2026 года», — заключила Литвиненко.

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