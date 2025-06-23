Цены на нефть растут на фоне войны в Иране: какую выгоду получит Россия

Рост цен на нефть остановится в районе 80-90 долларов за баррель. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил экономист Михаил Беляев.

Ранее цены на нефть марки Brent превысили 80 долларов за баррель на фоне удара США по ядерным объектам Ирана, сообщает агентство Bloomberg. Как отметил экономист Беляев, такая ситуация не изменит цены по действующим нефтяным контрактам России.

«Сейчас поднялись спотовые цены на нефть из-за событий на Ближнем Востоке, а именно в Иране и Ормузском проливе», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что Иран один из крупнейших добытчиков нефти, а через Ормузский пролив поставляется до 20% всей нефти и сжиженного газа на мировой рынок. При этом действующие контракты не поменялись.

«Топливо продается по контрактам, по заранее обусловленным и оговоренным ценам, тут никаких изменений. Что касается спотовых цен, они не могут расти бесконечно, потому что все наталкивается на спрос. Спрос не может быть резиновым», — заявил Беляев.

При этом повышение цен в действительности наблюдается, однако и оно ограничено, отметил эксперт.

«Я думаю, что в районе 80-90 долларов рост остановится», — выразил мнение экономист.

При этом такое повышение цен положительно влияет на Россию, поскольку при торговле государство может получить дополнительные средства в бюджет, заключил Беляев.

Ранее стало известно, кто может стать новым лидером в Иране.