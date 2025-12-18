Цены на продукты взлетят на 10% в 2026 году: экономист объяснил, почему ФАС бессильна

В 2026 году рост цен на продукты составит в районе 10%, несмотря на заявление ФАС об отсутствии оснований для изменения стоимости товаров социальной значимости из-за повышения НДС (с 20% до 22%). Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил экономист Михаил Беляев.

Ранее в ФАС напомнили, что ставка налога на добавленную стоимость для социально значимых товаров по-прежнему составит 10%. Однако экономист Беляев считает, что у антимонопольщиков нет инструмента воздействия на продавцов.

«У них никаких полномочий для пресечения этого нет. Подобные заявления — просто слова, которые ничего не значат. Тем более, что по существу ФАС ошибается коренным образом. Когда есть повышенный НДС, то это значит, что предприятие уплачивает дополнительные деньги по налогам. Это автоматически перекладывается на издержки самого предприятия», — пояснил эксперт.

В дальнейшем рост расходов перекладывается на отпускные цены, отметил специалист.

«Это абсолютно законное мероприятие, потому что ни один ревизор не найдет здесь ошибки. Увеличение издержек сказывается на конечных оптовых ценах. А дальше, подхватив увеличенные цены, розничные торговцы будут отрабатывать свою версию. Их монополистическая ситуация и диктат продавца на рынке позволит добавить еще процент», — выразил мнение он.

Повышение цен стоит ожидать на все продукты, в том числе на социально значимые, заверил экономист. Товары социальной значимости наиболее подвержены инфляционному давлению, потому что для них трудно найти субституты в плане качества, ассортимента и цены. Это тот минимум, без которого человек обойтись не может, и он продается по тем ценам, которыми легко манипулировать, считает эксперт.

«Мы заканчиваем год не с нулевой инфляцией. Даже если взять оценку в 6%, значит, в следующий год мы войдем с таким показателем. Дальше не снимается фактор монополистических действий розничных продавцов, а это добавляет как минимум еще 5%. Мы должны быть готовы к тому, что у нас будет рост цен на следующий год в районе 10%. Будет действовать и скрытая инфляция — шринкфляция. Будут продавать расфасованные продукты с более низким весовым содержанием. К примеру, в пакете молока не 1 л, а 930 мл. Пачка масла — не 200 гр, а 180 гр, а цена стоит та же», — заключил Беляев.

