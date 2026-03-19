Туристы в Корее перед отъездом массово посещают дерматологов и косметологов

Аналитики выявили новый тренд среди путешественников, посещающих Южную Корею, пишет портал «Турпром». На основе данных системы WOWPASS выяснилось, что все больше туристов перед вылетом домой отправляются не за сувенирами, а в дерматологические клиники и к пластическим хирургам. Медицинские процедуры становятся логичным завершением туристической программы.

Традиционно высокий спрос на медицинские услуги сохраняется в престижных районах Сеула — Каннам и Сочо. Однако эксперты отмечают более высокие темпы роста в Мапхо-гу и Чунгу. Это связано с улучшением транспортной доступности и концентрацией туристических объектов в этих локациях. Туристы сначала наслаждаются местной кухней и достопримечательностями, а затем планируют визиты к врачам.

Развитие медицинского туризма стимулирует и смежные отрасли, в частности, заметно выросли расходы в аптеках, расположенных рядом с клиниками. Особенно активно пользуются услугами корейских медиков туристы из Японии. Их привлекает не только высокое качество, но и финансовая выгода: медицинские процедуры в Корее не облагаются налогом.

Полученные данные отражают глобальный переход от традиционного туризма к экспериментальному потреблению, когда гастрономия, культура и медицинские услуги объединяются в единый, насыщенный опыт. Для европейцев, например, главной меккой медицинского туризма по-прежнему остается Турция, однако Корея уверенно завоевывает азиатский рынок.

Ранее сообщалось, что власти Вьетнама привлекли армию для борьбы с беспилотниками туристов.