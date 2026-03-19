Во Вьетнаме незаконные запуски дронов туристами сорвали 83 авиарейса

Запуски беспилотников на популярных курортах Вьетнама, особенно в Дананге, превратились в проблему для местной авиации, пишет портал RuSamara. Туристы, не знакомые с местными законами, рискуют не только лишиться техники, но и получить крупный штраф.

Только в марте у путешественника из Китая изъяли дорогой квадрокоптер, а в феврале задержали нескольких иностранцев.

Нарушения приобрели угрожающие масштабы: за праздничную неделю лунного Нового года шесть незаконных запусков дронов привели к срыву расписания 83 авиарейсов. Пилоты были вынуждены менять полосы, уходить на второй круг или сажать самолеты в других городах. Беспилотники фиксировали на высоте от 300 до 1150 метров — прямо на траектории захода лайнеров на посадку.

Власти Вьетнама к решению проблемы подключили армию. На улицах появились военные патрули с системами подавления беспилотников. Полиция и пограничники ведут круглосуточное наблюдение, а конфискация устройств стала обычной практикой.

Почти вся береговая линия Дананга превратилась в запретную для полетов зону. Запускать дроны нельзя в радиусе пяти километров от аэропорта и на расстоянии 15 километров вдоль пути снижения самолетов.

Для легального полета требуется разрешение министерства обороны, процедура оформления которого занимает несколько недель. Нарушителям грозит штраф более $1100.

Проблема туристических беспилотников актуальна не только для Вьетнама. Строгие ограничения действуют в Греции, Италии, Таиланде, США, Париже и Лондоне. Контроль за беспилотниками ужесточается по всему миру, поэтому путешественникам стоит заранее изучать законы страны, которую они собираются посетить.

Ранее сообщалось, что Турция и Египет начали конкурировать из-за российских туристов.