Турпоток из РФ — залог зарплат в Абхазии: как в реальности россияне с «дошираком» обеспечивают экономику соседней страны

Без российского турпотока Абхазия рискует потерять собственный туризм и вряд ли сможет обеспечить доход тех, кто живет за счет сферы гостеприимства. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»» заявила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в ответ на громкие слова чиновницы минтуризма Абхазии Кристины Лакербая, не желающей видеть в стране бюджетных туристов из России.

«Нам такой турист не нужен»

Во время совещания республиканского правительства сотрудница минтуризма Абхазии Кристина Лакербая позволила себе нелестное высказывание в адрес российских туристов, предпочитающих путешествовать бюджетно. Стране такие гости не нужны, заявила она.

«Они приезжают, покупают «дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — высказалась она.

Выступление чиновницы не осталось незамеченным. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа быстро отреагировал на грубость подчиненной, сообщив Апсныпресс, что ее высказывание не относится к позиции ведомства. По его словам, абхазы рады всем туристам, приезжающим в страну. Логуа также выразил надежду, что с каждым днем турпоток будет только расти.

Реакция на заявление сотрудницы минтуризма Абхазии последовала и из России. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «Лентой.ру» сказал, что ее слова не соответствуют туристическим принципам. По его мнению, Лакербая нашла проблему не там, где она есть на самом деле. В реальности для повышения дохода от путешественников Абхазии необходимо развивать туристическую инфраструктуру, тогда россияне будут готовы бронировать дорогие 5-звездочные отели на побережье, которые на данный момент в дефиците в стране.

Фото: [ сommons.wikimedia/Hons084 ]

Без российского турпотока Абхазия потеряет

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметила, что от подобных высказываний сотрудников минтуризма потеряет только Абхазия.

«Без нашего турпотока и туристов Абхазия вряд ли сможет обеспечить тех, кто живет за счет сферы туризма и гостеприимства. Не думаю, что в Абхазии достаточно много путешественников из других стран и вряд ли внутренний турпоток обеспечит те же условия доходности, которые обеспечивают сегодня российские туристы», — пояснила депутат.

Ее слова подтверждает статистика: в 2024 году турпоток из России в Абхазию практически сравнялся с Турцией. Так, за первые шесть месяцев прошлого года россияне совершили 2,163 млн поездок в соседнюю страну и 2,522 млн поездок в Турцию, сообщал РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ. По данным вице-президента РСТ Горина, ежегодно Абхазию с учетом однодневных пересечений границы с РФ посещают около 4,5 млн человек, с туристическими целями (пакетные туры) — 1,5 млн гостей. Кроме того, российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой сообщил об ожиданиях роста турпотока с соседним государством в 2025 году минимум на 7%.

Депутат Бессараб подчеркнула, что сегодня Россия сделала достаточно для удобного и комфортного путешествия в Абхазию.

«Сегодня Российская Федерация сделала достаточно много для того, чтобы посещение Абхазии было удобным и комфортным. Поезда “Ласточки” идут напрямую в Абхазию, даже те авиарейсы, которые перевозят туристов в Абхазию, зачастую удобнее, чем внутренние», — пояснила парламентарий.

Если россияне отреагируют на хамское высказывание представительницы республиканского минтуризма, то потери понесет лишь бюджет страны Абхазии и население, занятое в сфере гостеприимства, заключила депутат.

Ранее стало известно, как правильно подобрать SPF-крем перед поездкой на море.