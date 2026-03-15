Турция бьет рекорды: круизный поток вырос на 13% за год

Турция, давно завоевавшая статус одного из мировых лидеров туризма благодаря древним городам и развитому сервису, переживает новый тренд. Круизный отдых стремительно набирает популярность, превращаясь из нишевого продукта в фаворита среди путешественников. «Плавучие отели», сочетающие роскошь, комфорт и возможность менять страны, не переупаковывая чемоданы, привлекают не только иностранцев, но и самих жителей Турции, пишет «Московский Комсомолец Турция⁠».

По данным Министерства транспорта и инфраструктуры, в 2025 году порты страны приняли рекордные 2 138 136 круизных пассажиров — это на 13,2% больше, чем годом ранее. Количество судов выросло на 15,1% и достигло 1375. В отрасли уверены, что в 2026 году эти показатели будут только расти.

Генеральный директор круизной компании Нильда Тюре отметила, что мировой круизный сектор в прошлом году обслужил около 38 миллионов человек, и Турция с ее 2 миллионами установила собственный рекорд. Основной поток пришелся на порт Кушадасы (около 1 миллиона пассажиров) и порты Стамбула (примерно 700 тысяч). По ее словам, 2026 год демонстрирует еще более активный спрос: бронирования выглядят лучше прошлогодних. Примечательно, что почти половина гостей — сами турки, и эта доля постоянно увеличивается.

Председатель Судоходной палаты Антальи Ахмет Четин обратил внимание, что круизные суда начали активно заходить и в порты Антальи и Аланьи. Если в 2024 году сюда прибыло 38 судов, то в 2025-м уже 41, что пока не соответствует огромному туристическому потенциалу региона. Четин подчеркнул, что Анталья — важный центр, и ожидания на текущий год значительно выше. Он также связал будущий рост с открытием новой крупной марины в районе Демре, которая построена на высоком уровне и расположена на важном морском маршруте. Наличие поблизости церкви Святого Николая, древнего города Мира и района Кекова станет дополнительным преимуществом для привлечения туристов. По его словам, в прошлом году Анталья приняла 45 215 круизных туристов, которые тратят больше средств, чем обычные отдыхающие, и вносят более весомый вклад в экономику. Морской туризм уже дает около 20–25% общих доходов страны от туристической отрасли, и этот потенциал будет только расти.