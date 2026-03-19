Турция и Египет конкурируют за российских отпускников на фоне спада спроса

Владельцы турецких гостиниц начали массово снижать цены для российских туристов. Скидки достигают 50%. Причина — резкое падение спроса со стороны европейцев на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет портал RuSamara со ссылкой на турэксперта Владимира Рубцова.

По данным участников рынка, отток затронул около 80% отелей, ориентированных на европейских гостей. Теперь турецкий гостиничный бизнес пытается компенсировать потери за счет привлечения россиян. При этом курорты, которые и так работали преимущественно с туристами из России, почти не заметили перемен.

На этом фоне нарастает соперничество между Турцией и Египтом за российских путешественников. Египетские отельеры внимательно следят за ценовыми предложениями турецких коллег. Спрос среди россиян остается значимым, и Турция продолжает привлекать их развитой инфраструктурой, системой «все включено» и прямыми авиарейсами.

Впрочем, представитель туристической отрасли Аланьи предупредил, что уже летом 2026 года стоимость отдыха в Турции может снова пойти вверх. На рост цен повлияют ближневосточный кризис, инфляция, а также подорожание энергоносителей и продуктов питания.

Напомним, обострение обстановки на Ближнем Востоке началось 28 февраля с атаки Израиля и США на Иран. Тегеран наносит удары по американским объектам в регионе. Президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние закончится «очень скоро». По некоторым оценкам, операция может продлиться от 4 до 8 недель.

