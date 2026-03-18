Египет становится ближе: из Сочи запустили чартер по смешной цене

В системах онлайн-бронирования обнаружился аномально дешёвый вариант перелёта в Египет. Авиакомпания AlMasria выставила на продажу билеты по маршруту Сочи — Шарм-эль-Шейх с вылетом 19 марта и возвращением через неделю, 26 марта. Стоимость путешествия туда и обратно составляет всего 5,4 тысячи рублей. В тариф уже включено 10 килограммов багажа .

Данные актуальны на вечер 18 марта. Примечательно, что всего двумя часами ранее ценник был ещё почти на 2 тысячи ниже — билеты на этот чартерный рейс можно было приобрести за 3,5 тысячи рублей, что невероятно выгодно для трёхчасового перелёта в каждую сторону .

Очевидно, часть нереализованных билетов по минимальному тарифу уже раскупили. Оставшиеся места автоматически подорожали благодаря системе динамического ценообразования, которая реагирует на спрос и количество свободных кресел .

Туристам, которые готовы сорваться в путешествие буквально завтра, стоит поторопиться — такие предложения исчезают за считанные часы.

Ранее сообщалось, что въезд в Египет со стороны Израиля подорожал до $60, оплатить можно наличными.